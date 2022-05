L’Australie a réagi après les propos du Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare. Ce dernier avait déclaré que les pays qui verraient leurs intérêts menacés pourraient intervenir militairement. Il avait continué en estimant que les Îles Salomon étaient, de façon sérieuse, « menacés d’invasion ». « Nous sommes traités comme des élèves de maternelle qui déambulent avec des Colts 45 entre les mains, et doivent donc être surveillés » avait-il ajouté, tout en faisant part du sentiment d’être « insultés ». Suite à ces propos, le Premier ministre australien Scott Morrison a appelé au calme.

L’Australie traite de la même manière sa « famille » des Etats du Pacifique

Ce jeudi 05 mai 2022, devant la presse australienne, il a déclaré : « Nous devons faire preuve de calme et de modération quand nous avons affaire à ces problèmes ». Scott Morrison a par ailleurs indiqué que l’Australie traite de la même manière sa « famille » des Etats du Pacifique. Notons qu’au cours de son intervention, le premier ministre australien a fait part de son inquiétude concernant la signature du pacte de sécurité entre les Îles Salomon et la Chine. Pour rappel, cela avait suscité la réaction de plusieurs pays dont les Etats-Unis et la France.

La France avait dénoncé le manque de transparence de l’accord

Dans un communiqué du vendredi 22 avril 2022, les USA avaient mis en garde les Îles Salomon qu’elle riposterait en « conséquence » si la Chine devait mettre en place une base militaire dans l’archipel. L’Hexagone avait réagi à la signature de cet accord en dénonçant son manque de transparence. « L’opacité des dispositions de l’accord, le premier de ce type conclu par la Chine dans la région, est préoccupante à de multiples égards, en particulier s’agissant des ambitions chinoises comme acteur de la sécurité régionale » avait indiqué le ministre français des affaires étrangères.