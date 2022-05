Le groupe paramilitaire russe Wagner est accablé par une déclaration de l’organisation de défense des Droits de l’Homme Human Rights Watch aujourd’hui. La société de sécurité privée russe est accusée d’avoir eu recours à des mines terrestres interdites et des pièges explosifs entre 2019 et 2020 en Libye. A en croire les déclarations qui ont été faites par l’organisation, le groupe paramilitaire russe aurait commis ces impaires alors qu’il soutenait les Forces armées arabes libyennes (FAAL) de Khalifa Haftar dans leur attaque contre la capitale libyenne, Tripoli.

On retient qu’environ trois démineurs libyens ont été tués avant l’identification de l’emplacement des mines. « Le groupe Wagner a alourdi l’héritage meurtrier des mines et des pièges éparpillés dans les banlieues de Tripoli, qui ont rendu dangereux le retour des gens chez eux », a fait savoir Lama Fakih directrice de la division Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Human Rights Watch.

Les mines terrestres contraires au droit international humanitaire

«Une enquête internationale crédible et transparente est nécessaire afin de rendre justice aux nombreux civils et démineurs illégalement tués et mutilés par ces armes. », a-t-elle poursuivi. Rappelons que le recours aux mines terrestres antipersonnel est contraire aux recommandations du droit international humanitaire. Ces armes ne font pas la différence entre civils et combattants.