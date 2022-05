Les États-Unis sont convaincus que l’Otan parviendra à un consensus autour de l’adhésion de la Finlande et de la Suède dans l’Alliance et l’approuvera, malgré les objections de la Turquie. C’est ce qu’a déclaré dimanche le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’une conférence de presse à Berlin à l’issue d’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Otan. « En ce qui concerne les désaccords entre la Turquie, la Finlande et la Suède, des discussions sont actuellement en cours. En ce qui concerne le processus d’adhésion, je suis sûr que nous parviendrons à un consensus« , a-t-il déclaré.

Pour rappel, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a déclaré le vendredi 13 mai dernier aux journalistes qu’Ankara ne considérait pas une possible entrée de la Suède et de la Finlande dans l’Otan. « Les pays scandinaves sont une sorte de maison d’hôtes pour les organisations terroristes« , a-t-il déclaré en faisant référence au Parti des travailleurs du Kurdistan.

Début avril, les discussions autour de l’adhésion de la Finlande à l’Otan se sont à nouveau intensifiées. La majorité des parlementaires finlandais se sont prononcés en faveur d’une appartenance du pays nordique à l’Alliance. Le président finlandais Sauli Niinistö a déclaré dimanche que son pays allait officialiser sa candidature à l’Otan, une possibilité qu’envisage également le voisin suédois. (Tass)