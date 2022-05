L’Allemagne compte mettre à la formation des soldats maliens dans le cadre de la mission de l’Union européenne au Mali (EUTM). L’annonce a été faite ce mercredi par la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht. Elle précise tout de même que, son pays continuera à apporter sa contribution à la mission de maintien de la paix des Nations unies (Minusma). Mais la seule condition pour la poursuite de cette collaboration est que, l’atmosphère de travail soit favorable.

L’Allemagne disposé à poursuivre… »

« J’attends de l’Onu qu’elle crée les conditions nous permettant de continuer à participer à la Minusma. Nous sommes disposés à poursuivre notre mandat », a martelé l’autorité ministérielle suite à un Conseil des ministres. Rappelons que cette décision de l’Allemagne intervient après l’exigence des autorités militaires au pourvoir au Mali. Après la nouvelle prolongation du départ des soldats français, le pouvoir Goïta a exigé leur départ « immédiat ».

Source de la mésentente

Depuis le mois de février dernier, les relations entre les dirigeants maliens et les pays occidentaux se sont considérablement dégradées. Le principal point de discorde est le report par le pouvoir malien de l’élection présidentielle. La présence du groupe paramilitaire privé russe Wagner n’est pas du goût des occidentaux. Plusieurs incidents ont été notés au cours de ces dernières semaines entre l’État malien et les partenaires maliens. On se rappelle entre autre de la suspension des médias tels que Rfi et France 24.