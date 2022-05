L’international joueur portugais Cristiano Ronaldo n’en finit pas de remporter des titres. Le footballeur âgé de 37 ans a été élu joueur du mois d’avril 2022, par le Championnat d’Angleterre. Il s’agit d’une récompense pour ses performances tout au long dudit mois. Au cours de cette période, l’homme avait marqué au moins cinq buts, dont un triplé face au club de Norwich (3-2). Avec ce nouveau titre, CR7 succède à l’attaquant anglais Harry Kane. Il faut dire que la récompense a réjoui le quintuple ballon d’or, qui a exprimé sa joie sur Instagram.

« La faim de victoires et de récompenses ne s’efface pas »

« Mon deuxième trophée de « Joueur du mois » de Premier League, le sixième de ma carrière. Je suis aussi content de le remporter aujourd’hui que je l’étais plus jeune. La faim de victoires et de récompenses ne s’efface pas. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible » a-t-il écrit sur le réseau social, hier jeudi 12 mai 2022. Notons que c’est la deuxième fois que Cristiano Ronaldo est élu joueur d’un mois. La première fois c’était pour le mois de septembre de l’année 2021. Après avoir reçu sa récompense le joueur n’avait pas manqué de remercier tous les fans qui avaient voté pour lui.

CR7 meilleur buteur de l’histoire

Pour rappel, l’élection de CR7 intervient plusieurs mois après qu’il soit devenu le meilleur buteur de l’histoire du football. Cela avait eu lieu après le match qui opposait le Manchester United au club de Tottenham (3-2). Au cours de cette rencontre, Cristiano Ronaldo avait marqué les trois buts de son club. Le premier but avait été marqué à la 12e minute de jeu, le deuxième à la 38e minute et le troisième à la 81e minute. Ces réalisation sont respectivement le 805e, 806e et 807e de Cristiano Ronaldo.