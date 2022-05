La récente déclaration du président de la FIFA a du mal à passer dans certains milieux et même sur la toile. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que les travailleurs migrants étaient fiers de travailler acharnement sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar; pour lui, ils seraient fiers d’avoir la possibilité de construire des stades pour le tournoi de cette année plutôt que de recevoir la charité. Il avait été questionné sur le fait que la FIFA utiliserait ou non ses bénéfices pour aider les familles des travailleurs décédés au Qatar.

« N’oublions pas une chose … lorsque nous parlons de ce sujet, qui est le travail, même le travail acharné… L’Amérique est un pays d’immigration. Mes parents ont également émigré d’Italie vers la Suisse. Pas si loin, mais quand même… Lorsque vous donnez du travail à quelqu’un, même dans des conditions difficiles, vous lui donnez dignité et fierté. Ce n’est pas de la charité. Vous ne faites pas de charité. Vous ne donnez pas quelque chose à quelqu’un en lui disant : « Restez où vous êtes ». Je te donne quelque chose et je me sens bien… C’est aussi une question de fierté et d’avoir pu changer les conditions de vie de ces 1,5 million de personnes, c’est quelque chose qui nous rend également fiers. » a déclaré M. Infantino. D’après les chiffres du Guardian en février 2021, 6 500 travailleurs auraient trouvé la mort pendant les travaux de la Coupe du monde 2022.

Toutefois, Infantino a déclaré que seules trois personnes sont mortes sur les chantiers de construction des stades, qui sont financés par les vastes richesses pétrolières et gazières du Qatar. Reconnaissant qu’une sorte de « système d’esclavage moderne » existait avant que le Qatar ne commence à le démanteler. « Maintenant, 6 000 personnes pourraient être mortes dans d’autres œuvres et ainsi de suite… et bien sûr, la FIFA n’est pas la police du monde ni responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Mais grâce à la FIFA, grâce au football, nous avons pu nous occuper du statut de tous les 1,5 million de travailleurs qui travaillent au Qatar ».