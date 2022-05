Onze militaires égyptiens, y compris un officier, sont morts dans une attaque surprise de combattants au Sinaï. C’est ce qu’a annoncé samedi sur Facebook le colonel Gharib Abdel Hafez, porte-parole de l’armée d’Égypte. « Un groupe d’extrémistes a attaqué un château d’eau à l’est du canal de Suez, a-t-il dit. Les militaires qui protégeaient le site ont repoussé cette attaque, mais ont perdu un officier et dix soldats. Cinq autres militaires ont été blessés » a-t-il déclaré

Selon le colonel, l’armée poursuit actuellement les combattants, encerclés dans une région du Sinaï. L’armée égyptienne a annoncé avoir «déjoué un attentat terroriste ». « Il a été engagé et combattu par des éléments (de l’armée) chargés d’opérer dans la zone… des éléments terroristes sont traqués et assiégés dans une zone isolée du Sinaï (nord-est)… Les forces armées persistent dans leurs efforts incessants pour éliminer le terrorisme et le déraciner » a déclaré le porte-parole de l’armée, le colonel Gharib Abdel Hafez