Le peuple turc s’oppose à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan et demande aux dirigeants de leur pays de bloquer ce processus. C’est ce qu’a déclaré samedi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavusoglu à la veille d’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Otan à Berlin. « Il est scandaleux et inacceptable que nos alliés et amis soutiennent cette organisation terroriste (le Parti des travailleurs du Kurdistan qu’Ankara considère comme un groupe extrémiste, ndlr). […] C’est pour cette raison que la majorité des Turcs s’opposent à l’adhésion de ces pays […] et nous demande de bloquer ce processus. Pourtant, ces problèmes doivent être discutés avec nos alliés de l’Otan et les pays en question« , a fait savoir M. Çavusoglu cité par TASS.

Les discussions sur l’adhésion de la Finlande à l’Otan se sont intensifiées début avril, les principaux membres de l’Alliance ayant soutenu cette idée. La majorité des membres du parlement finlandais sont favorables à l’adhésion. La Suède envisage également cette possibilité, le Parti travailliste social-démocrate au pouvoir se prononcera sur l’adhésion à l’Otan le 15 mai.

La veille, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’Ankara ne considérait pas comme positive l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, car « les pays scandinaves étaient une maison d’hôtes pour les organisations terroristes« .