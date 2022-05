L’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan ne sera pas possible avant que ces pays ne satisfassent les attentes de la Turquie en matière de sécurité. C’est ce qu’a annoncé Ibrahim Kalin, porte-parole du président turc, cité par la chaîne NTV. « Le porte-parole du président a expliqué la position de la Turquie à ses homologues. Il a souligné que ce processus resterait au point mort tant que toutes les attentes de la Turquie ne seront pas satisfaites« , a indiqué le média à l’issue des entretiens téléphoniques d’Ibrahim Kalin avec ses homologues suédois, finlandais, allemand, britannique et américain.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi qu’Ankara n’accepterait pas l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan avant que ces dernières ne clarifient leur position sur les organisations terroristes, notamment sur le Parti des travailleurs du Kurdistan. (TASS)