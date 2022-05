En Février de l’année dernière, le père de la star de la musique Nicki Minaj a été tué par un chauffard qui a pris la fuite. Robert Maraj, était âgé de 64 ans à l’époque. Finalement le chauffard a été arrêté par la police quelques jours plus tard. La semaine dernière, il y a eu du nouveau dans cette affaire. Selon les informations de CNN, le chauffard a été condamné à « pas plus d’un an de prison » par le juge du comté de Nassau.

Charles Polevich, le chauffard qui a tué le père de Nicki Minaj, la célèbre chanteuse américaine née à Port-d’Espagne, la capitale de Trinité-et-Tobago est désormais fixé sur son sort. Pour rappel, Robert Maraj se promenait lorsqu’il a été « heurté par un véhicule en direction du nord, non décrit, qui a quitté les lieux de l’accident ». Selon Marc Gann, un avocat de Polevich, dont les propos ont été rapportés par CNN, le conducteur regrette ce qui s’est passé et qui a conduit à la mort du sexagénaire.

CNN qui cite Brendan Brosh, porte-parole du procureur du comté de Nassau, précise également dans son compte rendu que Charles Polevich a avoué vendredi dernier avoir fui après avoir commis l’irréparable le 12 Février 2021. Par ailleurs, M Polevich a reconnu avoir falsifié des preuves. Après avoir plaidé coupable d’avoir quitté les lieux du drame, Charles Polevich a été condamné à « pas plus d’un an de prison », avec des travaux d’intérêt général et suspension de permis, selon M Brosh. Le chauffard devra se présenter le 3 août prochain au tribunal pour la condamnation officielle, informe CNN.