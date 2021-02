Triste nouvelle pour la star du rap américain Nicki Minaj. D’après une information relayée par la presse américaine, son père, Robert Maraj, âgé de 64 ans a été tué par un chauffard qui a depuis pris la fuite. Le drame est survenu près de New York. La police a confirmé l’affaire ce dimanche 14 février affirmant que le chauffard avait pris la fuite.

«L’enquête se poursuit» a ajouté la police américaine. Nicki, 38 ans, qui est née à Trinité-et-Tobago et a grandi dans le quartier de Queens de New York, ne s’est pas encore exprimée publiquement sur la mort de son père. Elle avait évoqué les liens entre ce dernier et sa mère il y a quelques années le décrivant comme violent.

«Je me souviens quand ma mère laissait mon père être violent avec elle et elle évoque toujours cette histoire de quand j’étais petite fille et que je me tenais devant ma mère» avait-elle affirmé. Superstar des années 2010, elle avait dominé les charts avec ses albums et aussi des collaborations plébiscitées de par le monde. Elle a annoncé il y a deux ans vouloir se concentrer sur sa famille.