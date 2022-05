Entre les USA et la Chine, la situation est très tendue ces dernière année. Sous l’administration Trump, les deux puissances se livraient à une guerre commerciale. Avec la nouvelle administration, la situation n’a pas vraiment évolué. Ce vendredi, c’est un nouvel épisode qui se joue dans la crise entre les deux pays. En effet, ce vendredi, un officiel chinois a riposté après les propos du Secrétaire d’État des États-Unis Anthony Blinken qui affirmait hier que la Chine posait «le risque le plus sérieux de remise en cause de l’ordre international».

L’empire du milieu riposte après les propos d’Anthony Blinken, Secrétaire d’État américain. En effet ce vendredi, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a répondu à Anthony Blinken qui la veille avait indexé la Chine comme une menace pour l’ordre mondial. « En ce qui concerne l’ordre international fondé sur des règles que les États-Unis préconisent, toutes les personnes perspicaces peuvent voir à travers qu’elles ne sont rien d’autre que les règles formulées par les États-Unis et quelques autres pays dans le but de maintenir l’ordre international dominé par les États-Unis« , a répondu l’officiel chinois.

Pour lui, l’objectif du discours de M Blinken était de « contenir et réprimer le développement de la Chine et de maintenir l’hégémonie américaine », a déclaré Wang. « Nous déplorons et rejetons fortement cela » . « Les États-Unis placent toujours leur législation nationale au-dessus du droit international et suivent les règles internationales de manière sélective », a poursuivi M Wang. affirmé que les États-Unis « diffusaient essentiellement de la désinformation » et « salissaient la politique intérieure et étrangère de la Chine ».