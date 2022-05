Le milliardaire américain Warren Buffett s’est récemment exprimé sur la monnaie virtuelle la plus influente au monde, le Bitcoin. En effet, lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du conglomérat Berkshire Hathaway, qui a eu lieu dans ville d’Omaha, dans l’Etat américain du Nebraska, l’homme âgé de 91 ans a estimé que cette cryptomonnaie ne crée rien. « Je ne sais pas si dans cinq ans ou dix ans, il vaudra plus ou moins qu’aujourd’hui. Mais ce dont je suis sûr, c’est qu’il ne modifie rien, ne produit rien » a-t-il déclaré ajoutant qu’« il y a de la magie et les gens ont attaché de la magie à beaucoup de choses ».

Quelque chose qui va « mal finir »

Notons que l’avis de Warren Buffett a été partagé par son principal associé en affaires dans Berkshire Hathaway, Charlie Munger, qui n’a pas manqué de critiquer la cryptomonnaie créée par Satoshi Nakamoto. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le milliardaire américain donne un avis négatif sur le bitcoin. En 2018, il avait déclaré dans une interview accordée au média américain CNBC, avoir une « quasi-certitude » sur le fait que « la récente folie sur le bitcoin et les autres devises virtuelles » allait « mal finir ».

Au cours de cette intervention, il a cependant indiqué ne pas savoir à quel moment ni comment la chute concernant la cryptomonnaie se produira. Il a par ailleurs déclaré que Berkshire Hathaway n’a pas fait d’acquisitions de cryptomonnaie et n’aura jamais de position sur la question. « J’ai déjà assez de problèmes comme ça avec les choses que je pense connaître en partie. Pourquoi, au nom du ciel, devrais-je acheter (…) quelque chose dont je ne sais rien ? » s’était-il notamment interrogé.