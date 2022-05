Plus de trois mois après son démarrage, l’offensive russe en Ukraine se poursuit. Dans les deux camps, le bilan des victimes s’alourdit de jour en jour. Ce mercredi, le chef du Kremlin Vladimir Poutine a rendu visite à des soldats russes dans un hôpital militaire du pays. C’ est ce qu’a annoncé l’agence de presse russe TASS.

Ce mercredi, le président Vladimir Poutine s’est rendu à l’hôpital militaire central Mandryk pour rencontrer des soldats russes, blessés lors de l’offensive russe en Ukraine. Le numéro un russe Vladimir Poutine était accompagné du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Le Kremlin a publié sur sa chaîne Telegram les images de la visite du président russe. Elles montrent que le président et le ministre sont entrés dans l’une des chambres, où ils ont communiqué avec les militaires qui suivent un traitement.

Pour rappel, M. Peskov a souligné ce mercredi que « le président s’intéressait constamment aux conditions de ceux qui ont été blessés lors de l’opération militaire spéciale. […] En l’occurrence, son calendrier lui a permis de rendre personnellement visite et de faire connaissance et, surtout, de communiquer avec nos militaires. » Dans la journée d’hier Moscou disait être préoccupé par le sort du soldat russe jugé en Ukraine. Quelques heures plus tard, le soldat russe accusé de crime de guerre a été condamné à la prison à vie