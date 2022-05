Alors que la France de Macron a maille à partir avec plusieurs pays en Afrique dont le Mali et la Centrafrique, de nouveaux problèmes se pointent à l’horizon. Il y a quelques jours, en Afrique du sud, des centaines de militants ont assiégé l’ambassade de France pour réclamer le départ du pays de l’Afrique. Le cortège était conduit par le tonitruant Julius Malema qui a dressé un bilan sombre de l’hexagone en Afrique.

Pour les manifestants, la France s’enrichit sur le dos de l’Afrique. « Vous avez tué beaucoup de gens en Afrique, pourquoi avez-vous si peur aujourd’hui? » a scandé M. Malema qui a exigé de rencontrer un représentant de l’ambassade. « La France a ses sales petits doigts encore profondément enfoncés dans ses anciennes colonies françaises. Les pays africains ne peuvent pas respirer » a affirmé à l’AFP Leigh-Ann Mathys, une porte-parole du parti de Malema. Des accusations démenties à demi-mot par l’ambassadeur de France, Aurélien Lechevallier : « Nous sommes les amis des nations africaines »

L’Afrique anglophone après les francophones ?

La particularité de la situation reste le fait que l’Afrique anglophone ne s’était jusque-là pas mêlée aux tensions entre la France et ses anciennes colonies. En pleine tension avec le Mali, ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’hexagone. Pour rappel, le pays de Goïta a enclenché un bras de fer avec la France depuis quelques mois après des propos déplacés des autorités françaises. Depuis, la CEDEAO a littéralement choisi le camp de la France, mettant au ban la nation ouest-africaine. Un embargo sévère a été mis en place par les autorités de la sous-région au mépris des règles de la communauté. Une décision judiciaire a même contredit l’initiative, et demandé le rétablissement des relations entre les pays et la Mali, jusque-là sans succès.