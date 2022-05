Du nouveau dans l’affaire du coup d’Etat raté au Mali. En effet, après que le gouvernement de transition malien ait annoncé avoir déjoué une tentative de putsch, plusieurs personnes ont été arrêtées. Hier, mardi 17 mai 2022, sept personnes avaient été présentées au tribunal de la Commune 6 de Bamako. D’après une source judiciaire, elles sont inculpées d’atteinte à la sûreté de l’Etat et tentative de déstabilisation. Par ailleurs, rien n’a été communiqué sur ce qu’ont fait les personnes mises en cause, même si elles sont accusées d’avoir voulu « briser la dynamique de la refondation du Mali ».

Le colonel Amadou Keïta figure parmi les personnes arrêtées

Au nombre des personnes arrêtées se trouvent l’adjudant, le sergent-chef, le sous-lieutenant et le lieutenant de l’infanterie, de la sécurité militaire ou de la cavalerie. A ceux-ci s’ajoutent le colonel Amadou Keïta, rapporteur de la Commission défense du Conseil national de la transition (CNT). Notons que le coup d’Etat en question avait eu lieu dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, d’après un communiqué du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation du Mali. « Un groupe d’officiers et de sous-officiers anti-progressistes de l’armée du Mali a mené une tentative de coup d’État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. L’État occidental a soutenu ces militaires » était-il indiqué.

Le « Mali condamne avec la dernière rigueur »

Selon le document, il s’agit d’un groupuscule d’officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens qui a essayé un coup d’Etat. Il indique également que la tentative de putsch avait été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de Défense et de sécurité du Mali. « Le Gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l’Etat dont l’objectif visé est d’entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité » avait ajouté le ministère.