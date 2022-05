La Grande-Bretagne a mis en place un nouveau type de visa pour séduire les diplômés « les plus brillants et les meilleurs » du monde entier. Mais un constat a été relevé par des médias internationaux dont la BBC. Les talents qui vivent en Afrique ne pourront pas être parmi les candidats et bénéficier de cette opportunité car pour postuler il faut avant tout avoir été inscrit dans une des meilleures universités du monde.

Un nouveau type de visa pour les talents non britanniques. C’est la nouvelle trouvaille des autorités britanniques pour recruter des talents provenant des quatre coins du monde. Les heureux élus doivent avoir obtenu leur diplôme dans une université figurant dans le top 50 d’au moins deux des classements mondiaux des universités du Times Higher Education, du Quacquarelli Symonds World University Rankings ou du The Academic Ranking of World Universities. Trente-sept universités figurent sur ces classements. La plupart sont implantés aux États-Unis, mais certaines sont en Europe et en Asie. Comme vous pouvez bien l’imaginer, aucune université africaine ne figure sur cette liste. Les talents africains qui vivent sur le continent ne pourront donc pas postuler pour obtenir ce visa pour poursuivre leurs parcours au Royaume-Uni.

La BBC précise que l’âge des candidats n’est pas un critère éliminatoire et que ceux-ci n’auront pas besoin d’une offre d’emploi avant de postuler. Le fait que les étudiants vivants en Afrique ne puissent pas postuler pour cette opportunité a suscité des réactions. Amina Ahmed El-Imam, de l’université d’Ilorin au Nigeria, est l’une de ses personnes. Elle s’est confiée au magazine New Scientist. « En tant que personne originaire du Nigeria qui a fait son doctorat en Grande-Bretagne, il est déchirant de voir qu’il y a encore des processus mis en place qui excluent par inadvertance les Africains« , a ajouté Amina Ahmed El-Imam.