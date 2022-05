L’Union européenne ne reconnaîtra jamais le rattachement à la Russie d’aucun territoire ukrainien, a déclaré le haut représentant des affaires étrangères et de la politique de sécurité, Josep Borrell, lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion du Conseil de l’UE à Bruxelles. « L’UE ne reconnaîtra pas le rattachement à la Russie d’un seul kilomètre carré du territoire ukrainien« , a-t-il indiqué en soulignant que Bruxelles soutenait « pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine » selon TASS.

Après le coup d’État de février 2014 en Ukraine, les autorités de la Crimée et de Sébastopol ont organisé un référendum sur la réunification avec la Russie. Référendum rejeté par l’occident et que la Russie considère désormais comme russe. Le 18 mars 2014, le président Vladimir Poutine a signé le traité de rattachement de la République de Crimée et de Sébastopol à la Russie. Trois jours plus tard, le document a été ratifié par le parlement russe.

Pour rappel, la guerre fait toujours rage dans l’est du pays. L’OTAN considère même que Kiev peut gagner la guerre. « L’Ukraine peut gagner cette guerre », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg avant de faire remarquer la nécessité pour l’Alliance de poursuivre le soutien militaire à l’endroit de l’Ukraine. Les forces de défenses ukrainiennes ont également fait savoir qu’elles ont réussi à repousser les attaques russes dans l’Est.