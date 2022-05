Au cours du mois de Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine après que le pays dirigé par Vladimir Poutine a reconnu les séparatistes ukrainiens. Dans le monde, des voix se sont élevées pour critiquer l’opération militaire. Les pays occidentaux ont par la suite imposé une pluie de sanctions contre le pays et certains dirigeants. Ce lundi, les médias russes ont annoncé que deux entrepreneurs ont déposé des plaintes à la cour de justice de l’UE.

Deux hommes d’affaires ont décidé de se tourner vers la justice européenne après que les occidentaux ont imposé des sanctions contre la Russie. En effet, les hommes d’affaires russes Mikhaïl Fridman et Piotr Aven ont porté plainte à la Cour de justice de l’UE (CJUE) à Luxembourg. Selon l’agence de presse russe TASS qui cite un responsable de la cour ce lundi, la plainte vise le Conseil de l’UE qui a imposé des sanctions contre eux en raison de l’offensive en Ukraine fin février.

La plainte de Piotr Aven a été enregistrée le 23 mai, celle de Mikhaïl Fridman le lendemain. L’Union européenne a introduit le 29 février des sanctions contre des hommes d’affaires russes dont les propriétaires d’Alfa Group Piotr Aven et Mikhaïl Fridman mais aussi des fonctionnaires russes. Le 1er mars, il a été annoncé que Piotr Aven et Mikhaïl Fridman quitteraient le conseil d’administration d’Alfa Bank. Piotr Aven est également l’une des personnalités sanctionnées par le Royaume-Uni. Plus d’un millier de citoyens russes sont sanctionnés par le pays rapporte TASS.