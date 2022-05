Le Bénin reçoit un appui financier de la part de la Banque Ouest-africaine de développement (BOAD) pour son projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants Phase 2 (ProSeR 2) . L’institution financière sous- régionale a accordé au Bénin un prêt de 17,5 milliards de Fcfa. C’est au cours de la 130ème session ordinaire du Conseil d’administration de la BOAD que cet appui a été autorisé. Inutile de rappeler que l’année dernière, le Bénin a lancé son projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants afin de réduire les effets pervers de la transhumance et d’optimiser la contribution de l’élevage à la croissance économique.

Installation d’un campement pilote pastoral

On assistera à une transformation profonde des systèmes d’élevage pour une gestion optimale des ressources pastorales. « Le projet portera sur la libération et la sécurisation de 57.000 ha de terres au profit des éleveurs et agro-éleveurs pour la production fourragère, l’installation d’un campement pilote pastoral (Cpp) et le renforcement de 126 campements d’éleveurs. Il est également prévu la promotion d’unités industrielles, la mise en place de kits de production et le renforcement de capacité des éleveurs » informe la BOAD.

Outre le Bénin, d’autres pays de la sous-région ont bénéficié de l’appui de l’institution financière pour divers projets. Au total, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a pris des engagements d’un montant de 98,56 milliards de Fcfa au cours de sa 130 ème session ordinaire présidée par Serge Ekoué à Dakar au Sénégal.