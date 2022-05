Des nouveaux éléments sont apparus dans l’enquête du cambriolage de l’Institut Pasteur. Deux ressortissants guinéens ont récemment été arrêtés dans le cambriolage de l’Institut Pasteur de Dakar. Des images les montrant en flagrant délit ont servi de preuve pour mettre la main sur ces deux cambrioleurs. Une troisième personne aussi impliquée dans cet acte criminel est désormais activement recherchée.

Pour une deuxième fois, l’Institut Pasteur de Dakar a été cambriolé dans la nuit du 27 au 28 avril dernier. Les voleurs ont réussi à emporter six ordinateurs portables professionnels avec leurs chargeurs ainsi qu’une montre connectée de marque K 60 et une sacoche contenant des documents administratifs avec un montant de 50.000 Fcfa.

Mais les images de la caméra de surveillance ont néanmoins permis d’identifier les deux malfrats comme étant Ismaila Diallo et Mamadou Oury Barry, tous deux de nationalité guinéenne. Ils ont été arrêtés et un avis de recherche a été lancé contre leur receleur un certain Thiaw. Pour rappel, dans la nuit du 9 au 10 mars 2022, l’Institut avait déjà été cambriolé pour une première fois. Cette fois, les malfrats ont pu accéder aux objets en entrant par effraction à partir de la fenêtre, en défonçant les grilles de protection, avant d’accéder à la grande salle de l’IPD.