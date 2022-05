La mission de Palestine auprès des Nations unies a soumis au Conseil de sécurité une lettre demandant une enquête indépendante sur la mort de Shireen Abu Akleh, de la chaîne de télévision panarabe al-Jazeera, tuée mercredi matin par des tirs alors qu’elle couvrait des affrontements armés en Cisjordanie. « Au nom de la mission palestinienne auprès de l’ONU, nous avons envoyé trois lettres identiques – au Conseil de sécurité, au secrétaire général et au président de l’Assemblée générale – dans lesquelles nous exprimons notre condamnation et exigeons une enquête internationale indépendante », a déclaré mercredi l’ambassadeur palestinien, Riyad Mansour.

Il a souligné dans ce contexte que la Palestine n’accepterait pas l’offre d’Israël de mener une « enquête pathologique conjointe » sur le drame. Selon lui, l’hypothèse israélienne selon laquelle la journaliste aurait pu être tuée lors de tirs ouverts par les Palestiniens est « une fiction et elle est détachée de la réalité« . Shireen Abu Akleh a été mortellement blessée à la tête alors qu’elle couvrait un raid qui a donné lieu à des affrontements armés entre Palestiniens et soldats israéliens. Un autre journaliste d’Al-Jazeera, Ali al-Samoudi, a été blessé, mais il semble que son pronostic vital ne soit pas engagé. Les deux reporters portaient des casques et des gilets pare-balles avec l’inscription « presse », a précisé la chaîne. Selon certaines informations, Shireen Abu Akleh a été tuée par un tireur d’élite.

L’armée israélienne a déclaré étudier les nouvelles selon lesquelles les journalistes auraient été blessés lors d’affrontements entre des militaires israéliens et des Palestiniens armés à Jénine. Le service de presse de l’armée estime que les journalistes ont pu être blessés par des Palestiniens. Entretemps, le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a déclaré à la Knesset (parlement) que les autorités du pays avaient appelé la partie palestinienne à procéder à une enquête commune, mais avaient essuyé un refus. Shireen Abu Akleh est née à Jérusalem en 1971 dans une famille chrétienne de Bethléem. Elle a travaillé dans différents médias avait de passer en 1997 à Al-Jazeera. (Tass)