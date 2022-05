Plus d’un mois après le début de l’offensive russe en Ukraine, le pays de Poutine avait assuré qu’il n’envisage pas de conflit nucléaire en Ukraine. Alors que l’on s’avance vers le 3è mois, l’utilisation ou non des armes nucléaires par la Russie continue d’alimenter les débats sur la scène internationale. Récemment l’envoyé spécial de l’Ukraine à l’ONU s’est prononcé sur le sujet et a déclaré que si cela se produisait, la réaction de l’Occident sera «très rapide et très dure».

La Russie utilisera-t-elle des armes nucléaires en Ukraine? C est la question que se pose plusieurs observateurs de la scène politique. L’Ukraine le pays dans lequel l’offensive russe se déroule depuis un peu plus de deux mois maintenant pense qu’il se pourrait que le pays utilise des armes nucléaires tactiques. C’est en tout cas ce que pense Sergiy Kyslytsya, le représentant permanent du pays auprès des Nations Unies. « Je pense que la probabilité d’utiliser des armes nucléaires tactiques est plus élevée que d’autres types d’armes nucléaires« , a déclaré Sergiy Kyslytsya à l’émission Tonight de LBC Radio avec Andrew Marr.

Pour l’officiel ukrainien, Poutine écoute à peine ses conseillers. «Le président Poutine agit de son propre chef, il écoute à peine ses conseillers… Il est donc très difficile en effet de dire s’il peut ou non ordonner l’utilisation d’armes nucléaires tactiques», a estimé M Kyslytsya. Et l’officiel ukrainien de déclarer que si cela venait à se produire, la réponse de l’Occident sera rapide. « Mais si cela se produit, les représailles de l’Occident, je comprends, seront très rapides et très dures.«