La Turquie soutiendra l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan si Stockholm et Helsinki montrent clairement qu’ils sont solidaires avec la Turquie et qu’ils partagent ses préoccupations dans le domaine de la sécurité. C’est ce qu’a déclaré samedi le président turc Recep Tayyip Erdogan pendant son entretien téléphonique avec le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg.

« Le président Erdogan a déclaré que la Turquie soutenait sincèrement la politique des portes ouvertes de l’Otan et que la question concernant la demande de la Suède et de la Finlande d’adhésion à l’Otan portait sur l’attitude de ces deux pays envers les intérêts vitaux de la Turquie. Le président Erdogan a déclaré que si la Suède et la Finlande ne montraient pas clairement leur solidarité avec la Turquie sur des questions fondamentales et notamment sur la lutte contre le terrorisme, Ankara ne soutiendrait pas leur demande d’adhésion à l’Otan« . Jens Stoltenberg a évoqué pour sa part la nécessité de régler les inquiétudes de la Turquie dans le domaine de la sécurité.

Les ambassadeurs de Finlande et de Suède auprès de l’Otan, Klaus Korhonen et Axel Wernhoff, ont officiellement remis mercredi dernier au secrétaire général, Jens Stoltenberg, les demandes d’adhésion de leurs pays à l’Alliance. Le président russe Vladimir Poutine a averti le 16 mai, lors d’un sommet de l’organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) au Kremlin, que Moscou réagirait à l’expansion des infrastructures militaires de l’Otan en Finlande et en Suède. Il a toutefois convenu que l’élargissement de l’Otan à ces deux pays ne recelait pas de danger direct pour la Russie, car Moscou n’avait aucun problème avec eux.

Recep Tayyip Erdogan a déclaré le 18 mai qu’Ankara ne soutiendrait pas les candidatures de la Suède et de la Finlande pour entrer au sein de l’Otan tant qu’elles n’auraient pas défini leur attitude envers les organisations que la Turquie considère comme terroristes, notamment le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il a fait une déclaration en ce sens le 16 mai, notant qu’il s’opposait à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan après qu’elles eurent refusé d’extrader des personnes impliquées dans les activités du PKK. Recep Tayyip Erdogan a alors conseillé aux représentants des deux pays scandinaves qui envisageaient de se rendre en Turquie pour la convaincre de les soutenir dans leur adhésion, de ne pas se déranger pour ce voyage.

(TASS)