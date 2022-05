La semaine dernière, nous vous annoncions que l’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper révélait dans un livre Trump proposait de tirer sur les personnes qui manifestaient après la mort de George Floyd. Il n’a pas fallu longtemps avant que l’ancien président américain ne réponde à ses affirmations. L’ancien président Donald Trump qui a toujours des vues sur le bureau ovale a dénoncé un «mensonge complet».

L’ancien président Trump riposte. Après les graves révélations de son ancien secrétaire à la Défense Mark Esper Trump a décidé de dire sa part de vérité. Dans une déclaration à 60 minutes, Trump a critiqué son ancien proche et dénoncé un « mensonge complet ». Par ailleurs Trump n’a pas voulu faire de commentaire sur la déclaration de M Esper toujours dans son livre sur le fait qu’il voulait bombarder des cartels mexicains. Trump a déclaré que les affirmations d’Esper selon lesquelles il voulait envoyer 10 000 soldats dans les rues de la capitale sont « erronées ».

« Je voulais envoyer au moins 10 000 soldats pour le 6 janvier, car je savais que beaucoup de gens venaient à Washington ce jour-là pour protester contre l’élection présidentielle corrompue de 2020. Nancy Pelosi et le maire de DC m’ont refusé« , a déclaré l’ancien président Trump. Au cours de son intervention Trump n’a pas manqué de tacler son ancien proche. « Mark Esper était faible et totalement inefficace, et à cause de cela, j’ai dû diriger l’armée. J’ai éliminé ISIS, Qasem Soleimani, al-Baghdadi, reconstruit l’armée avec 2,5 billions de dollars, créé Space Force, et bien plus encore. » a déclaré Trump dans le communiqué rapporte Fox News. « Mark Esper était un dur à cuire qui cherchait désespérément à ne pas perdre son emploi. » Trump a ajouté: « Il ferait tout ce que je voulais, c’est pourquoi je l’ai appelé » Yesper « .«