Cela fait plus d’un an que l’ancien président américain Donald Trump a quitté la Maison-Blanche pour laisser la place à son successeur le démocrate Joe Biden. Depuis son départ, les révélations fusent de partout car ses anciens proches se confient. Dans un nouveau livre, un ancien responsable de l’administration Trump révèle que l’ancien président lorsqu’il était aux affaires avait proposé de tirer des missiles sur le Mexique. L’information a été révélée par le New York Times.

Donald Trump n’est plus au pouvoir mais des révélations sur sa présidence continue de faire la une des médias américains et même au delà des frontières. Depuis quelques heures, le New York révèle que l’ancien président Trump a consulté le secrétaire à la Défense Mark Esper en 2020 au sujet de tir secret de missiles sur le Mexique pour « détruire les laboratoires de drogue« . C’est ce que l’ancien officiel américain Mark Esper a révélé dans ses prochains mémoires.

Trump, qui était mécontent du trafic de drogue à travers la frontière américano-mexicaine, a posé au moins deux questions sur le fait de tirer « discrètement » des missiles Patriot sur le Mexique, et ensuite de nier l’avoir fait, a affirmé M Esper dans ses prochains mémoires. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que Trump proposait de tirer sur les personnes qui participaient aux manifestation pour George Floyd selon Esper.