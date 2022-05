La justice ukrainienne a condamné à onze ans et demi de prison deux militaires russes capturés, Alexandre Bobykine et Alexandre Ivanov, accusés de « violation des lois et des coutumes de la guerre ». C’est ce qu’a annoncé mardi le journal Oukraïnskaïa Pravda se référant au tribunal de district Kotelevski de la région ukrainienne de Poltava.

Selon le média, le parquet demandait 12 ans de prison, la peine la plus dure prévue par l’article 438.1 du Code pénal d’Ukraine. Alexandre Bobykine et Alexandre Ivanov ont notamment été accusés de bombardements d’habitations dans la région de Kharkov à l’aide de lance-roquettes multiples Grad. Le tribunal de Kiev a condamné plus tôt à l’emprisonnement à perpétuité un autre militaire russe Vadim Chichimarine, accusé de meurtre d’un habitant de la région de Soumy, conformément à l’article 438.2 du Code pénal.