Depuis le 24 Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. L’opération militaire a été critiquée par les pays occidentaux qui ont imposé des sanctions contre le pays et les principaux responsables. Ce mardi, l’agence de presse russe RIA qui cite un responsable du gouvernement local a annoncé que la région de Kherson en Ukraine souhaite qu’une base militaire russe soit installé dans la région.

Bientôt une base militaire russe à Kherson? Ce mardi, un responsable du gouvernement local qui s’est confié à l’agence de presse russe RIA a estimé qu’il devrait y avoir une base russe dans la région. « Il devrait y avoir une base militaire russe dans la région de Kherson« , a déclaré à RIA Kirill Stremousov, le chef adjoint des autorités locales de Kherson. « Nous allons le demander et c’est ce que veut toute la population. C’est essentiel et ce sera un gage de sécurité pour la région et ses habitants« , a poursuivi le responsable.

Pour rappel, l’UE a refusé de reconnaître les territoires arrachés par la Russie à l’Ukraine il y a quelques jours. « L’UE ne reconnaîtra pas le rattachement à la Russie d’un seul kilomètre carré du territoire ukrainien« , a indiqué Josep Borrell, lors d’une conférence de presse en soulignant que Bruxelles soutenait « pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine » selon TASS.