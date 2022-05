Alors que les combats font rage en Ukraine, les occidentaux ont décidé de livrer des tonnes d’armes à l’Ukraine pour tenir tête aux russes. Pour limiter l’accès de l’Ukraine aux armes occidentales, la Russie a annoncé vouloir cibler les convois de livraison. Les forces armées russes ont affirmé ce samedi avoir détruit avec des missiles balistiques Iskander des armements américains et européens et ont neutralisé le personnel de la 58e brigade de l’infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes dans la région de Kharkiv

C’est ce qu’a fait savoir samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov. « Les forces armées russes ont détruit avec des missiles balistiques Iskander des armements et du matériel, livrés par les États-Unis et des pays occidentaux, près des stations ferroviaires de Krasnograd et de Karlovka, dans la région de Kharkov, ainsi qu’ont neutralisé le personnel de la 58e brigade de l’infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes », a-t-il déclaré selon TASS.

Pour rappel, Oleksander Kamyshin, le chef des chemins de fer ukrainiens, a affirmé fin avril que cinq gares avaient été la cible de bombardements faisant un nombre indéterminé de victimes. «Ils essaient de détruire les voies d'approvisionnement de l'assistance militaro-technique des États partenaires. Pour ce faire, ils concentrent les tirs sur les nœuds ferroviaires » avait déclaré un responsable militaire ukrainien.