Synopsis : un nationalisme aveugle qui ne tient pas compte de la réalité conduira à la destruction de petits États car le nationalisme n’a pas besoin de signifier un héroïsme insensé face à l’adversité. Dans leur propre intérêt, les pays du Sud en général et africains en particulier doivent veiller à ne pas se laisser entraîner dans la Seconde Guerre froide qui vient de commencer entre l’alliance sino-russe et l’Occident afin d’éviter de finir comme l’Ukraine. Le principal intérêt géopolitique des petits États est de rester à l’écart de la tempête qui se prépare. Le nationalisme ukrainien peut être assimilé à un héroïsme insensé. Un véritable nationalisme ne peut ignorer le sort des citoyens ordinaires qui perdent la vie et leur bien-être. Rechercher l’héroïsme en affrontant une puissance militaire au nom des États-Unis fait payer un lourd tribut à l’État et aux nationaux ukrainiens.

L’Ukraine, en maintenant son statut neutre, ses racines multiethniques, ses liens économiques profonds avec la Russie, qui est le plus grand producteur mondial de ressources énergétiques et de matières premières, et son ambition de faire partie de l’Union européenne au lieu d’être un pays de l’OTAN, aurait bénéficié de son héritage industriel de l’ère soviétique qui est le deuxième après celui de la Russie et serait devenue une grande puissance d’Europe de l’Est.

Au lieu de cela, son approche nationaliste de sa politique étrangère visant à devenir membre de l’OTAN est considérée par Moscou comme hostile et a fait de l’Ukraine un pays déchiré par la guerre dont les premiers perdants sont elle-même et son propre peuple. Des milliers d’Ukrainiens sont morts ou gravement blessés avec des handicaps à vie. D’innombrables dommages ont été causés à l’infrastructure économique et sociale ukrainienne. Le pays devra peut-être être divisé. Et même il pourrait perdre son accès à la mer Noire. Ce sont là des conséquences réelles de sa politique à laquelle l’Ukraine devra faire face. L’Ukraine a choisi d’être utilisée comme un pion par l’hégémonie américaine contre son puissant voisin et n’a rien gagné mais perdu tous ses avantages géographiques, historiques et économiques, qu’elle aurait pu exploiter pour devenir un modèle de développement économique unique en son genre.

La vérité est que toutes les grandes puissances prétendent avoir une sphère d’influence. Ce n’est pas typique de la Russie. Les relations entre les États sont codées à la fois avec des lois écrites et des lois non écrites. L’autodétermination et la souveraineté sont des concepts clés du droit international. Ils impliquent entre autres que deux États indépendants peuvent ouvertement s’entendre et forger des alliances en fonction de leurs propres intérêts tels qu’ils les perçoivent. Cependant, dans le monde réel, c’est un vœu pieux.

En réalité, il est par exemple impossible pour un État sud-américain et la Chine d’avoir des accords permettant à cette dernière de faire positionner ses militaires sur le sol du premier. La crise des missiles cubains a été la conséquence de l’application de la doctrine de la politique étrangère américaine de Monroe. La doctrine Monroe a été formulée dans le septième discours annuel du président James Monroe au Congrès le 2 décembre 1823. Elle stipulait clairement que les puissances européennes étaient tenues de respecter l’hémisphère occidental en tant que sphère d’intérêt ou d’influence des États-Unis. Même dans une région éloignée de l’Amérique du Sud considérée par les États-Unis d’Amérique comme leur arrière-cour, les Îles Salomon se sont récemment retrouvées en proie à une hostilité ouverte avec les États-Unis pour avoir autorisé une base militaire chinoise sur leur sol après que sans avoir consulté ses voisins tels que l’Inde ou les Îles Salomon, l’Australie a signé un accord avec les États-Unis pour la construction de sous-marins.

Par conséquent, ce qui est souvent écrit en tant que lois internationales n’est jamais factuel et dépend des lois non écrites basées sur l’équilibre des forces entre les États. Cette leçon de réalisme peut et doit rappeler aux États africains que, s’ils peuvent poursuivre leur propre voie en tant qu’États indépendants, tout choix de politique étrangère qui n’est pas fondé sur la réalité de l’équilibre des forces entre États mais plutôt sur un vœu pieux risque de les conduire à un désastre du type ukrainien.

La déstabilisation de la région du Sahel à travers les mouvements djihadistes a plus à voir avec la volonté des puissances occidentales dont la France de contrôler une partie du continent riche en, entre autres ressources, le pétrole et le gaz. Soit l’Occident exploitera ces ressources énergétiques pour son propre profit, soit il empêchera tout autre État concurrent de le faire. Des hordes de combattants djihadistes ont envahi le Mali quand, au cours de ses deux mandats, feu le chef de l’État malien, Amani Toumani Touré (ATT) a permis à son pays de se rapprocher économiquement de la Chine au lieu de son ancien maître colonial français.

Sur le continent africain, la crise malienne n’est qu’un des innombrables exemples de tragédies auxquelles différents pays sont confrontés dans leur volonté de s’éloigner de leur ancienne puissance coloniale. De nombreux dirigeants politiques africains ont perdu la vie dans cette lutte qui séduit encore jusqu’à présent la génération actuelle de la jeunesse africaine. Pendant la période de la Première Guerre froide, les pays qui tentaient de se ranger du côté du Bloc de l’Est étaient considérés comme des cibles légitimes de la politique occidentale d’endiguement du communisme.

De plus, dans ce contexte, des pays comme l’Angola, le Mozambique, le Tchad, l’Éthiopie et bien d’autres, dans une moindre ampleur, ont été ravagés par des décennies de guerres civiles. Cette instabilité est l’un des facteurs de retard du développement économique de l’Afrique.

Mais désormais, au lieu de prendre parti dans une lutte géopolitique opposant d’autres États puissants, l’Afrique devrait expérimenter une autre politique étrangère qui lui permettrait de ne pas avoir à choisir entre la Russie et la Chine d’un côté et l’Occident de l’autre. L’Afrique peut poursuivre une politique étrangère de neutralité et de non-alignement qui sera bénéfique pour son développement économique à long terme.

Pendant la Première Guerre froide, l’Inde avait poursuivi une telle politique étrangère et s’est permise de rester en dehors des guerres par procuration entre l’Est et l’Ouest. L’Inde a donc connu des décennies de développement pacifique. On peut en dire autant de la Chine qui, bien qu’étant un État socialiste, s’est distanciée de l’Union soviétique au début des années 70 et a signé des accords commerciaux rentables avec les États-Unis d’Amérique qui lui ont permis d’accéder à la technologie et au marché occidentaux. L’Inde et la Chine, malgré leurs relations économiques profondes avec la Russie, ont choisi de rester neutres lorsqu’il s’est agi de voter à l’Assemblée générale des Nations Unies pour condamner l’intervention militaire russe en Ukraine.

L’Afrique n’a donc pas à prendre parti dans la lutte entre l’alliance sino-russe et l’alliance occidentale mais doit utiliser cette concurrence à son propre avantage en restant neutre. L’indépendance ne signifie pas nécessairement être hostile à l’égard des puissances étrangères, mais peut signifier la neutralité. La neutralité signifie ne pas renoncer à sa propre souveraineté.

Dans leur lutte contre le djihadisme par exemple, si la France peut se montrer capable de soutenir les États africains, aucun État ne refusera le soutien de la France. Mais par contre, la France ne devrait pas être autorisée d’empêcher un État africain de demander l’aide de la Russie ou de la Chine.

Alfred Cossi CHODATON,

