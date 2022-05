220 enfants ont perdu la vie depuis le début de la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Ces chiffres ont été annoncés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la faveur de son allocution quotidienne. Toujours selon ses propos rapportés par la chaîne de télévision américaine CNN, plusieurs centaines d’infrastructures dédiées à l’éducation ont été détruites. Il s’agit d’environ 1570 infrastructures selon Volodymyr Zelensky.

« Pourquoi? Qu’est-ce que ces enfants dans un dortoir représentaient comme menace pour l’État russe? », s’est interrogé le président ukrainien au cours de cette déclaration qu’il a faite. Selon des chiffres communiqués ce lundi 2 mai par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, plus de 3 000 civils sont morts depuis le début des hostilités. Il s’agit précisément de 3 153 personnes décédées selon le dernier bilan.

Décès suite à des frappes aériennes

L’organisme onusien fait remarquer que le nombre pourrait être plus élevé en raison des difficultés d’accès et des vérifications en cours. Les décès recensés par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sont en lien avec des frappes de missiles et des frappes aériennes. Toutefois aucune responsabilité n’a été attribuée à l’un ou à l’autre des camps en conflit. Pour l’heure, plus de deux mois après le début de la guerre, les affrontements se poursuivent sur le terrain. La Russie continue son offensive malgré toutes les sanctions qui sont prononcées contre son économie.