Une personne a été tuée et plus de 5.000 ont été blessées ou sinistrées à la suite d’une violente tempête de sable qui a frappé l’Irak. Ces chiffres ont été publiés ce jeudi par le ministère de la Santé du pays. Selon le ministère, plus de 5.000 personnes se sont rendues dans les hôpitaux avec des symptômes d’étouffement et des plaintes de problèmes respiratoires. Ce temps est particulièrement difficile pour les personnes souffrant d’allergies et d’asthme en raison de la suspension de poussière et de sable dans l’air. Les médecins les exhortent à rester chez elles et à ne pas sortir en raison de la menace d’attaques graves.

« Tous les hôpitaux, installations médicales et services d’urgence ont été mis en état d’alerte maximale », a déclaré l’agence d’information irakien INA, citant le porte-parole du ministère. « Il n’y a aucun problème à fournir aux patients le traitement nécessaire, principalement de l’oxygène ». La situation la plus difficile suite à la tempête de sable est à Bagdad, ainsi que dans les provinces de Al-Qadisiyya, Najaf et Salah al-Din.