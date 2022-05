Juan Vincente Pérez, un Vénézuélien âgé de 112 ans, est devenu l’homme le plus âgé du monde. Il s’agit d’une information communiquée hier mardi 17 mai 2022 par le Livre Guinness des Records, qui a expliqué cela, par le décès de Saturnino de la Fuente Garcia, un espagnol qui était autrefois l’homme le plus vieux au monde. Ce dernier était aussi âgé de 112 ans. Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, le 04 février 2022, le livre de référence publié une fois par an, a confirmé que le centenaire est maintenant l’homme le plus âgé au monde.

Il a perdu son épouse il y a 25 ans

« Il a une santé et une mémoire exceptionnelles. Il se souvient de son enfance, de son mariage, des noms de ses frères, enfants et petits-enfants » a fait savoir le Livre Guinness des Records. Selon l’organisation qui a son siège au Royaume-Uni, le secret de longévité de Juan Vincente Pérez est le travail dur, un bon repos et « boire un verre d’eau-de-vie tous les jours ». Notons que l’homme a perdu son épouse il y a 25 ans, après 60 années de mariage. Il compte au total 11 enfants, 41 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-enfants.

Pour rappel, l’annonce du Livre Guinness des Records intervient quelques semaines après la mort à l’âge de 119 ans de la doyenne de l’humanité, la Japonaise Kana Tanaka. Quelques mois avant son décès cette dernière était en bonne santé. En 2019, le Livre Guinness des Records lui avait attribué de la personne la plus âgée du monde. A cette époque, le livre de référence avait notamment écrit sur elle : « Un de ses passe-temps favori est le jeu Othello, elle est devenue experte dans ce classique des jeux de sociétés et parvient souvent à battre le personnel de la maison » de retraite où elle résidait.