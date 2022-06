La coopération de la Fédération de Russie avec les pays africains est précieuse en soi et ne dépend pas des fluctuations de la situation internationale. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Alexandre Pankine, lors de la discussion "Russie-Afrique", tenue lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). "Les relations russo-africaines sont intrinsèquement précieuses et ne sont pas soumises aux fluctuations de la situation internationale", a déclaré M. Pankine.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a également noté que "la Russie se félicitait du développement des structures d'intégration en train de devenir le pôle africain de la politique mondiale". Alexandre Pankine a souligné que la Russie comprenait les menaces qui pesaient sur la sécurité alimentaire des pays africains, et par conséquent "continuerait à remplir toutes ses obligations en vertu des contrats internationaux en termes d'approvisionnement d'exportation de nourriture, d'engrais et de vecteurs énergétiques".

Critiques contre les USA et leurs alliés

La Fédération de Russie, selon le vice-ministre des Affaires étrangères, partage également "la position désapprobatrice des pays africains face à la volonté non déguisée des États-Unis et des satellites européens de dicter leurs conditions à tout le monde, d'imposer leur volonté... Une ligne aussi indépendante mérite le respect", a souligné M. Pankine.

Ce n'est pas la première fois que la Russie critique les occidentaux et leurs liens avec l'Afrique. Le mois dernier, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a profité de la visite effectuée par le ministre malien Aboulaye Diop à Moscou pour dénoncer l’attitude de la France et l’Europe dans la crise malienne. « Le mécontentement [de la France] face à l’attitude des dirigeants maliens de solliciter l’aide de structures extérieures de protection et de sécurité n’est rien d’autre qu’un retour à la pensée coloniale dont les Européens auraient dû se débarrasser depuis longtemps » avait-il déclaré. Quelques jours plus tard, il affirmait encore que les pays africains adoptent une position équilibrée sur la situation en Ukraine et ne succomberont pas aux pressions discriminatoires de Washington.