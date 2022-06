Au cours des prochains mois, la marque à la pomme mettra sur le marché plusieurs nouveaux produits. En plus de l’ l’iPhone 14, des appareils tels que HomePod, Apple TV, AirPods Pro 2 sont attendus. L’annonce a été faite sur le média Bloomberg par le spécialiste Mark Gurman. Selon ce dernier, « l'entreprise est sur le point de s'engager dans l'une des périodes de lancement de nouveaux produits les plus ambitieuses de son histoire, le déluge arrivant entre l'automne 2022 et le premier semestre 2023 ».

Des innovations sur l'iPhone 14

On retient que, Apple mettra bientôt en vente quatre nouveaux Iphone. Il s’agit de deux modèles basiques et deux modèles Pro et Pro Max. La spécialité est que l’iPhone 14 sera doté de la puce A15, comme l’iPhone 13. Entre autres innovations attendues sur l’iPhone 14 est que l’appareil offre à son utilisateur un écran toujours actif. Ceci permet l’affichage des widgets présentant la météo, les calendriers, les actions, les activités et d'autres données.

Un casque de réalité mixte annoncé

L’iPhone 14 Pro offre également comme nouveauté caméra frontale améliorée. L’autre innovation est au niveau du système de caméra arrière. Il comprend en effet un capteur de 48 mégapixels. La marque à la pomme annonce la disponibilité de trois nouveaux modèles de montres connectées. Plusieurs gammes de iPad ainsi qu’un premier casque de réalité mixte d’Apple sont également annoncées.