Née le 21 avril 1986 à Godomey au Bénin, la béninoise Isabelle Yacoubou a marqué positivement la scène de basketball français. Cela en témoigne par les nombreux titres qu’elle a remportés tant en France que sur le plan international. Evoluant au poste de pivot avec une taille de 1,90 m et un poids d’environ 100 kg , la basketteuse béninoise avec 147 sélections en équipe de France de 2007 à 2016 a joué respectivement dans les clubs tels que Tarbes GB , Familia Schio, Ros Casares Valence , Spartak Moscou , Fenerbahçe İstanbul, Heilongjiang Ch et Bourges.

Reçue ce mardi 28 juin 2022 dans l’émission « 5/7 Matins » de la chaîne de la télévision nationale, la Franco-béninoise retourne cette année à Tarbes Gespe Bigorre. Pour Isabelle Yacoubou «Tarbes, c’est une histoire d’amour, comme dans l’histoire d’amour quand il n’y a pas un point final » et que «c’est compliqué de tourner la page ». Elle a précisé que Tarbes, c’est la ville qu’elle connait et qu’il y a un entraineur qu’elle admire plus que tout. Ce qui l’a motivé à revenir à Tarbes, c’est qu’il y a un projet de reconversion derrière.

A Tarbes, Isabelle Yacoubou se lancera dans le coaching. C’est pour cela qu’elle a signé avec ce club un contrat de 5 ans. Elle a déclaré que c’est très rare pour un sportif de haut niveau de parapher ce genre de contrat. Durant les 5 ans, la Franco-Béninoise va jouer pendant deux ans en tant que joueuse et pendant ces 2 ans, elle va passer ses diplômes d’entraineur. Après ces 2 ans, à 38 ans, elle pense arrêter mais, selon elle, cela dépendra de son état de forme et de comment elle se sent.

Le projet avec Tarbes dure deux ans et puis après elle rentrera dans le staff technique de Tarbes en tant qu’entraineur. Le rêve qui tient véritablement à cœur à Isabelle Yacoubou , c’est qu’elle veut «devenir la meilleure entraîneur » et « entraîner l’équipe de France ». Pour son retour en équipe de France, elle a affirmé qu’ « il faut savoir fermer certaines portes » et qu’elle est maman de deux enfants aujourd’hui. Pour elle, il n’y a pas de «regret de retour en équipe de France ».