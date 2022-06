La détention de la basketteuse américaine Brittney Griner continue de faire réagir plusieurs personnalités du monde du sport aux Etats-Unis. La joueuse de Phoenix Mercury, Brittney Griner, 31 ans a été arrêtée en Février dernier dans un aéroport en Russie. elle est accusée d’avoir amené en Russie une substance interdite. Il s’agit de cartouches de vapotage contenant de l’huile de hasch. Depuis, plusieurs voix s’élèvent dont LeBron James pour demander aux autorités américaines de faire tout pour ramener la basketteuse sur sa terre.

La détention en Russie de la basketteuse Brittney Griner a fait réagir la star de ce sport LeBron James sur le réseau social Twitter. Il a lancé un appel à Biden pour ramener Griner aux Etats-Unis « rapidement et en toute sécurité ». « Nous devons nous unir et aider à faire tout ce que nous pouvons pour ramener BG [Brittney Griner] à la maison rapidement et en toute sécurité !! Notre voix en tant qu’athlètes est plus forte ensemble », a écrit le basketteur LeBron James qui est devenu récemment le premier sportif milliardaire de cette discipline en activité sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Par la suite, le basketteur a partagé un dépliant du groupe de campagne We Are BG qui demande à faire revenir Brittney Griner aux États-Unis. « Pendant plus de 100 jours, BG a été confrontée à des conditions inhumaines dans une prison russe et s’est vu refuser toute communication avec sa famille et ses proches« , peut-on lire sur l’affiche de cette campagne. Le mois dernier, l’affaire était sur la table d’un juge en Russie. La basketteuse risque une peine de dix ans de prison.