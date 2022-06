L’électrification des localités rurales au Bénin tient à cœur au Président de la République du Bénin, Patrice Talon. C’est pour cela que le gouvernement a initié un projet d’électrification rurale au cours duquel l’Etat prévoit alimenter en énergie électrique 1500 localités d’ici 2026.Reçu le mardi 07 juin 2022 sur la chaîne de la télévision nationale, le ministre de l’Energie, Dona Jean-Claude Houssou a affirmé que «le sous-secteur de l’électrification rurale malheureusement en Afrique subsaharienne » est ce qu’on «appelle souvent l’enfant pauvre du système électrique».

Le ministre de l’Energie a déclaré que «des efforts considérables ont été faits par le gouvernement » lors du Programme d’Action du Gouvernement 1 (PAG 1) «où le taux d’électrification en milieu rural était de 5%» mais ce taux «est passé de 5% à 10%». Il a fait savoir que le gouvernement de Patrice Talon «a doublé ce qui a été fait pendant 56 ans en l’espace de 4, 5 ans». Pour le ministre Dona Jean-Claude Houssou avec la détermination, avec une vision claire, l’Etat béninois «a opté pour soutenir massivement l’électrification rurale notamment à travers le cadre réglementaire qui doit être clair pour attirer des investisseurs ».

Ce cadre réglementaire, selon Dona Jean-Claude Houssou, « n’existait pas avant». Il a précisé qu’«aujourd’hui, le gouvernement a mis en place le cadre» et que grâce à l’appui du Millenium Challenge Account, une dizaine de promoteurs privés ont déjà signé leur convention de concession pour pouvoir déployer leur activité dans plusieurs régions du pays. Le ministre de l’Energie a laissé entendre que « l’effort sans précédent que le gouvernement déploie notamment dans l’électrification rurale prend une dimension à travers» la décision du Chef de l’Etat d’électrifier plus de 1100 localités sur l’ensemble du territoire national en plus des 350 que le gouvernement avait prévu dans le programme de PAG 2 .

Le ministre de l’Energie, Jean-Claude Houssou a tenu à préciser «qu’au bout du PAG 2, c’est 1500 localités qui vont se retrouver éclairer, électrifier dans notre pays». Selon lui, «c’est du jamais vu lorsqu’on sait que pendant le Programme d’Action du Gouvernement 1 (PAG1), pour passer de 5% à 10 %, on a électrifié un peu moins de 400 localités et là l’accélération est tout autre ».