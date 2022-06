Fin de visite de travail du Sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires africaines ce mardi 14 juin 2022. Le Sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires africaines, Michael Gonzales a discuté, ce mardi 14 juin 2022 dans un Hôtel de la place à Cotonou, avec une délégation du parti «Les Démocrates» conduite par son président Eric Houndété avant de quitter Cotonou. Interrogé à la fin de la rencontre avec le Sous-Secrétaire d’Etat américain aux affaires africaines par Frissons Radio, le Président du parti «Les Démocrates» a confié que c’est «une rencontre pour aborder certaines questions sur les élections ».

Faisant le point de leur séance de travail avec le Sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires africaines, le président Eric Houndété a déclaré qu’ils ont échangé par rapport «à des préoccupations qui leur sont remontées en ce qui concerne le Bénin » notamment sur la vie démocratique au Bénin et les prochaines élections. Les responsables du parti « Les Démocrates » ont toujours martelé partout que les élections prochaines soient des élections véritablement inclusives.

L’ancien vice-président de l’Assemblée nationale l’a signifié à Michael Gonzales en lui formulant «des préoccupations tendant à rendre crédible les élections». Ce que le parti «Les Démocrates » souhaite, «c’est que les élections soient véritablement des élections démocratiques » dans le but de «réinstaurer la paix dans le pays » et aussi «que notre pays recouvre son identité de pays de liberté, de pays de démocratie ». Le Président Eric Houndété pense que le Sous-Secrétaire d’Etat américain aux affaires africaines «est venu en collecte d’informations » et «n’a pas pu se prononcer ». Michael Gonzales a estimé que «dans une démocratie effectivement, il faut que tout le monde ait la chance de participer aux élections ». il partage ses valeurs avec les responsables du parti «Les Démocrates ».