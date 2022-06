Le gouvernement a entrepris des réformes dans les lycées agricoles du Bénin. Ces réformes créent des polémiques. Le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pèche, Gaston Dossouhoui, reçu ce jeudi 02 juin 2022 sur la chaîne de la télévision nationale a apporté des précisions pour calmer les différents acteurs qui interviennent dans l’enseignement technique agricole. Il a déploré que « c’est quand même affligeant de voir un cadre devant un producteur et qu’il n’est pas capable de lui dire pratiquement c’est ça qu’il faut faire et non c’est ce que vous faites ». Il a également affirmé que « c’est affligeant de voir un cadre dire ‘’oui ‘’que ça dépend et nous voyons ceci ».

C’est pour cela qu’il a déclaré qu’il manque de «pratique concrète au moment où » le cadre recevait la formation. C’est cela, a-t- il dit , que le gouvernement entend corriger au moins pour qu’on ait «des cadres d’appui à la production » dans le but de «faire d’eux des exploitants d’abord agricoles capables d’aller s’installer à leur propre compte ou bien de faire des prestations dans les entreprises privées ou d’entreprises d’Etat mais de manière professionnelle».

La réforme au niveau de l’enseignement technique agricole, selon le ministre de l’Agriculture , de l’élevage, c’est de faire en sorte que «l’apprenant soit au contact de la réalité aujourd’hui d’une agriculture moderne avec des outils modernes et qu’ il puisse appréhender ce qui est bon , ce qui est rentable et ce qu’il faut tout de suite conseiller aux gens et non de l’approximation et de l’imagination ».

Le ministre Gaston Dossouhoui a fait savoir que l’Etat béninois est en train de se préparer « à former les formateurs » et que ces formateurs «vont maintenant rentrer dans les lycées avec de nouveaux curricula de formation ». Il a tenu à préciser que cela permettra donc aux apprenants de savoir «à quoi ils doivent s’attendre » et qu’ «au lieu de sarcler avec la houe, ils vont monter sur les motoculteurs, les tracteurs pour faire l’agriculture mécanisée , pour faire un élevage professionnel » .