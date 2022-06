En l’espace d’une semaine, Patrice Talon, a reçu ses deux prédécesseurs, en l’occurrence Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi. Dans un communiqué, le parti Restaurer la Confiance et son président saluent cette initiative du chef de l’Etat. Ils trouvent que sa « motivation première reste l’instauration au Bénin d’un climat sociopolitique apaisé, gage de quiétude et de liberté d’action pour nos concitoyens quels que soient leurs domaines d’activités et de prédilection ». Afin de renforcer ces initiatives en vue d’une paix durable dans le pays, l’ancien Dg de la Sonacop et son parti, suggèrent à Patrice Talon de rencontrer les forces politiques de l’opposition.

"Une telle rencontre avec l'opposition paraît incontournable"

« Notre parti suggère au président Talon la tenue d’une rencontre avec tous les partis d’opposition. Rlc pense que dans la perspective des prochaines législatives et en soutien aux initiatives en cours tendant à faire taire les querelles politiques qui divisent notre pays, une telle rencontre avec l’opposition paraît incontournable » indique le communiqué qui porte la signature de M Agossa. L’homme est convaincu qu’un dialogue entre les forces politiques de l’opposition et Patrice Talon est nécessaire.

Il doit dialoguer avec celles-ci sur « ses démarches de pacification, mais aussi sur les dispositions que son gouvernement entend prendre pour garantir l’organisation d’un scrutin crédible et transparent, afin qu’il ne soit pas la source de nouvelles tensions dans le pays » croit savoir le patron du parti Restaurer la Confiance. Une formation politique, qui selon son président, croit fortement que la solution à la crise sociopolitique que traverse le Bénin, passe par un dialogue franc et sincère qui implique les différents acteurs en présence à travers des actes forts.