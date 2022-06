Le service régional de lutte contre la fraude et l’unité frontalière douanière dans le département de la Donga a saisi dans la commune de Ouaké plus de 40 tonnes d’engrais en partance pour le Togo. Cet exploit de la douane béninoise permet donc d’éviter la sortie de ces 40 tonnes d’engrais subventionnés par l’Etat béninois sur toute l’étendue du territoire national.

Reçu ce mercredi 1er juin 2022 sur Radio Bénin, l’inspecteur des douanes, Laurent Parfait Mékoun a déclaré qu’ « il est revenu au ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances et au Directeur général des douanes que des intrants, des engrais qui sont des produits subventionnés par l’Etat béninois sortent frauduleusement du territoire national en violation des dispositions légales et réglementaires ».

C’est pour cela que, selon l’inspecteur des douanes , « l’autorité douanière a tenu une séance de travail avec tous les chefs services régionaux de lutte contre la fraude et les directeurs régionaux à l’effet de renforcer les contrôles sur l’ensemble du territoire douanier béninois », ceci dans le but «de définir et de mettre en place la stratégie appropriée pour appréhender tout cas de sortie de ces engrais qui sont des produits subventionnés ». Il faut signaler qu’après plusieurs séances de sensibilisation, l’administration douanière a invité une fois encore les populations à la collaboration. Elle a, par la même occasion, rassuré que la veille permanente se poursuit pour que les producteurs agricoles bénéficient des mesures de disponibilité et d’accessibilité des intrants dans cette campagne 2022-2023 au Bénin.