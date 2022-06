Le Bénin est doté depuis le 13 novembre 2019 d’un nouveau code électoral. Ce code électoral a été voté à l’unanimité par les députés de la 8ème législature. Des voix ont commencé à s’élever au sein de certains partis politiques pour demander qu’il soit révisé. Gérard Gbénonchi, membre du bureau politique du parti Union Progressiste (UP) et député à l’Assemblée Nationale du Bénin, reçu ce dimanche 12 juin 2022 dans l’émission «zone Franche » de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin est contre cette idée de retoucher ce nouveau code électoral.

Les Députés de la 8ème législature ont doté le Bénin d’une série de lois telles que la charte des partis politiques, le code électoral, la loi sur le financement des partis politiques et la loi portant statut de l’opposition avec le couronnement de la révision de la constitution. Ce corpus de textes a changé le visage de la vie politique au Bénin depuis que le gouvernement du Président Patrice Talon a mis en application cette série de lois. Pour le député Gérard Gbénonchi, la réforme du système partisan « est irrémédiablement et radicalement en marche et qu’un tsunami balayera sur son chemin toutes forces qui tenteraient de lui résister quel qu’elles fussent».

C’est pour cela que le président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée nationale, Gérard Gbénonchi a demandé aux acteurs politiques d’intérioriser «cela et qu’on change de méthode de raisonnement » et «de manière de voir les choses ». Selon lui, «la machine est en marche» et cela «sera difficile de lui résister ». Les acteurs politiques sont donc invités à s’organiser afin de se conformer aux nouveaux textes qui régissent aujourd’hui la vie politique au Bénin. Il est donc illusoire de penser qu’on pourrait revenir à la situation de départ car les hommes politiques qui rêvent de cela, ils doivent cesser de «regarder dans le rétroviseur». Aussi, ces acteurs politiques doivent tourner leur regard vers l'avenir et s’organiser afin de «se mettre en conformité avec les textes que nous avons».