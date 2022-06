L’aventure a pris fin pour les Ecureuils cadets du Bénin le samedi 18 juin 2022 au Ghana après leur deuxième défaite consécutive face au Mena cadets du Niger dans le cadre de la 3ème et dernière journée du tournoi de l’Union des Fédérations Ouest africaines de football de la zone B (Ufoa-B) des moins de 17 ans de football. Au terme des trois matchs joués, les Béninois terminent 2ème de leur groupe comme les Eléphanteaux de la Côte d’Ivoire mais les Ivoiriens ont l’avantage du goal avérage et se qualifient pour les demi-finales.

Reçu sur Frissons Radio ce lundi 20 juin 2022, le sélectionneur national des cadets du Bénin, Urbain Honfo a déclaré que les joueurs béninois sont sortis de la compétition parce qu’ils n’ont pas assez de compétitions dans les jambes. L’entraineur Urbain Honfo a donc exhorté le comité exécutif de la Fédération béninoise de football (Fbf) à créer une direction technique nationale et à organiser un championnat national pour les cadets car «la sélection a été très difficile et très compliquée » pour lui.

Urbain Honfo a fait savoir que ses poulains ont dépensé beaucoup d’énergie lors des rencontres contre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. C’est pour cela que face au Niger, ses joueurs ont «manqué un peu de fraîcheur physique et surtout beaucoup de réalismes devant les buts ». A propos du manque de fraîcheur physique de ces joueurs, il a affirmé que «les enfants ne sont pas habitués à jouer tous les 3 jours » mais il a reconnu qu’ « on a de la qualité technique et tactique ».