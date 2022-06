Au Bénin, les élections législatives auront lieu en janvier 2023. Les Etats-Unis souhaitent que ce scrutin soit ouvert à tous les partis politiques. C’est du moins ce qu’a déclaré le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires africaines en visite dans le pays. « En janvier, le Bénin tiendra les élections législatives et nous espérons que toutes les orientations politiques, tous les partis auront l’opportunité non seulement de se présenter sur les listes, d’être candidats et s’ils sont élus qu’ils puissent avoir accès aux sièges qui leur sont dus » a indiqué Michael Gonzales. Il a ensuite laissé entendre que les Etats-Unis étaient inquiets par rapport au "silence" de l’opposition.

" La solution à un problème ne peut pas venir d’un seul camp "

« Nous sommes au courant du fait que l’opposition béninoise reste silencieuse et c’est justement par rapport à ça que nous exprimons des inquiétudes, parce qu'il est très important que toutes les tendances soient écoutées. La solution à un problème ne peut pas venir d’un seul camp. Il faut que plusieurs camps donnent leurs avis pour qu’on arrive à une solution. Ça ne peut jamais être une solution unilatérale » assure le diplomate. Pendant son séjour au Bénin M Gonzales va rencontrer les membres du gouvernement, les membres de la société civile, les entrepreneurs également ainsi que des membres de l’opposition pour « avoir un image générale de la situation au Bénin et aussi pour savoir quel rôle les Etats-Unis peuvent jouer dans ce sens ».

Les USA restent inquiets...

Il dit être impressionné par les réformes économiques et infrastructurelles au Bénin. « Je suis positivement impacté par ce que j’ai vu en sachant que cela aura un impact sur la croissance économique en général et sur l’attraction des investisseurs. J’ai également de bons retours par rapport aux efforts que fait le gouvernement actuellement pour une meilleure gouvernance mais également pour le service qui est fait auprès des populations » a déclaré le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires africaines.

Ce sont pour lui des signes très positifs pour l’avenir du Bénin. Cependant les USA restent inquiets par « rapport à certaines réformes politiques qui affectent d’une certaine manière…certains membres de la classe politique et plus particulièrement les politiciens de l’opposition ». Le diplomate américain dit avoir l’intention de se focaliser sur cette question pour en savoir un peu plus lors de son séjour au Bénin.