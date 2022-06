Le président de la République Patrice Talon a reçu en audience hier lundi 20 juin les membres du nouveau Bureau du Conseil National du Patronat du Bénin (CNP-Bénin). Le président réélu du conseil, Eustache Kotingan a donc pu présenter au chef de l’Etat, la nouvelle équipe dirigeante. Il a aussi profité de l’occasion pour transmettre à son hôte, un document contenant les doléances du CNP-Bénin.

" Ces réformes ont été très bien pour nous..."

« Nous avons remis au Président de la République, un document dont le contenu se présente en neuf (09) points qui constituaient nos doléances » déclaré M Kotingan à la presse. Au cours de l’audience, Patrice Talon a félicité les membres du nouveau bureau et leur a prodigué des conseils pour la réussite de leur mission. Le président du Conseil National du Patronat a salué les réformes initiées par le numéro 1 béninois.

« Ces réformes ont été très bien pour nous ; et vous savez, le Président a eu de l’audace. Il a beaucoup travaillé au point où notre plateforme de démarrage qu’on avait au patronat, tout a été clôturé. Donc nous sommes aujourd’hui à une renaissance où il faut remettre évidemment d’autres points à l’ordre du jour qui permettront d’améliorer le fonctionnement de nos entreprises et surtout de contribuer à la richesse et à la création d’emplois dans le pays » a déclaré Eustache Kotingan. Rappelons que c’est ce mardi 21 juin que le nouveau bureau est installé. La cérémonie se déroule au palais des congrès de Cotonou en présence de patronats de pays amis.