Décédé le samedi 11 juin 2022 à l’âge de 75 ans, selon Frissons Radio, le président de la 3ème mandature de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Feu Théophile Nata sera inhumé le samedi 25 juin 2022 dans la commune de Natitingou, située dans le département de l’Atacora, dans l’intimité familiale.

La famille du défunt a reçu, ce lundi 20 juin 2022, la compassion des anciens présidents d’institution de la République qui l’ont été au même moment que Feu Théophile Nata. Il s’agit de Maître Robert Dossou, le Professeur Théodore Holo, Mathurin Coffi Nago et Nicolas Adagbé qui sont allés présenter leurs condoléances à la famille au domicile du disparu à Abomey-Calavi.

Il faut signaler que Feu Théophile Nata est marié et père de cinq (05) enfants. Président de la 3ème mandature de la Haac, il a été fait Commandeur, grand officier et grand-croix de l’Ordre National du Bénin et a été successivement ambassadeur, député, membre du mécanisme africain d’évaluation par les paires, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du gouvernement de la transition, ministre de la jeunesse et des sports, ministre du développement rural et puis ministre de l’agriculture.