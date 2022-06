Au Bénin, le gouvernement veut rattacher la police judiciaire au ministère de la justice. Pour l'opérationnalisation de cette réforme, un atelier s'est déroulé du 21 au 25 juin 2022 à Grand-Popo. Il a été question de l'élaboration d'un avant-projet de loi portant statut particulier des corps des personnels de la police judiciaire au Bénin. Les participants ont durant les travaux, défini le cadre institutionnel et juridique pour la mise en œuvre de cette réforme.

Pour l'amélioration de l'efficacité et de la performance de l'administration judiciaire

En des termes plus clairs, ils ont étudié le draft de l'avant-projet de loi afin de voir si celui-ci est en phase avec la loi fondamentale du pays et les engagements internationaux. Les débats ont notamment porté sur la structuration de la police judiciaire au sein de l'administration judiciaire. Il a également été question du reversement des personnels de cette unité dans le statut particulier des corps des personnels de police judiciaire.

En effet, la police judiciaire est régie par le statut de la police républicaine. Les participants se sont aussi penchés sur la révision de la grille de primes et indemnités; les modalités de nomination des autorités de la police judiciaire, etc. Il faut dire que cette réforme contenue dans le Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2022) a pour but d’améliorer l’efficacité et la performance de l’administration judiciaire.