Nouvelle bourde du président américain Joe Biden. La nouvelle a été rapportée par plusieurs médias internationaux. Le président américain Joe Biden a en effet montré par erreur aux caméras une fiche sur laquelle on pouvait lire les instructions indiquant ce qu'il devait faire lors d'un événement, a rapporté plusieurs médias internationaux dont le média britannique The Independant.

Selon le média britannique, Joe Biden a brandi devant les caméras jeudi lors d'une réunion avec des représentants de l'industrie éolienne une aide-mémoire préparée par le personnel de son bureau. Sur la fiche préparée par son personnel, il y avait des instructions spécifiques lui indiquant, "VOUS prenez VOTRE place", "VOUS donnez de brefs commentaires" et "VOUS partez", entre autres. Les journalistes ont eu le temps de prendre des photos et filmer ce qui y était écrit. Selon l'instruction, le président américain devait d'abord entrer dans la salle Roosevelt de la Maison-Blanche.

Il devait également poser une question à Liz Schuler, présidente de la Fédération américaine du travail - Congrès des organisations industrielles. À la fin de la rencontre, Joe Biden devait remercier les participant et quitter la salle. Il y a quelques jours, Joe Biden est tombé de son vélo et a assuré plus tard qu’il va bien. "Une assistance médicale n’est pas nécessaire. Le président prévoit de passer la journée avec sa famille", avait déclaré dans un communiqué la Maison-Blanche.