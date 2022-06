La première communion d’un enfant est un moment d’une grande importance pour un chrétien. C’est souvent l’occasion pour les parents, parrains, marraines et amis de démontrer leur amour à l’enfant à travers un cadeau à la fois utile et hautement significatif.

C’est donc certainement le moment de marquer votre enfant ou filleule d’une manière indélébile en lui offrant le cadeau de sa vie. Un cadeau mémorable dont il ne pourra pas se détacher du souvenir. Un cadeau qui le motivera à donner chaque jour de son enfance et de son adolescence, le meilleur de lui-même. Un cadeau qui prendra encore tout son sens dès l’instant où sa vie d’adulte commencera.

Pour ne pas vous laisser surprendre par le temps, vous pouvez d’ores et déjà commencer par préparer votre cadeau pour la première Communion de votre petit.e protégé.e.

Les cadeaux les plus souvent offerts

Pour ce type d’occasions, la plupart des parents et amis offrent souvent des tissus à coudre (une tradition africaine), des objets de piété ou bien des dons en espèces. Il est aussi commun de faire figurer parmi les cadeaux des livres spirituels. Cependant, pour une célébration qui revêt une importante connotation spirituelle, ces cadeaux, excepté les livres spirituels, n’ont pas toujours vocation à édifier l’enfant sur le long terme.

Comment vous démarquer ?

Il est démontré que les enfants donnent généralement le meilleur d’eux même quand ils s’attendent à être récompensés pour leurs efforts. Pour cette raison, nous vous proposons une idée cadeau qui mérite d’être prise en compte. Il s’agit simplement d’ouvrir à votre enfant un compte à la banque pour son avenir. Comment ce cadeau est-il censé encourager votre enfant ?

Les enfants sont globalement plus rêveurs et plus imaginatifs que les adultes. Un enfant qui reçoit une éducation financière dès le bas âge est beaucoup plus apte à se responsabiliser rapidement à l’âge adulte. Quoi donc de mieux que de lui faire entrevoir comme récompense de son labeur à l’école et de son comportement exemplaire la possibilité pour lui de voir son avenir assuré, car l’argent ne sera pas un problème pour l’accomplissement de ses rêves. Faire savoir à votre enfant que vous avez ouvert pour lui un compte sur lequel de l’argent est mis de côté pour lui tandis que sa vie s’aligne sur les valeurs que vous enseignez lui fait comprendre que vous tenez à faire lui une personne responsable.

Si vous optez pour cette option, nous vous recommandons de lui ouvrir le compte Épargne mineur d’Orabank, un produit lancé il y a quelques semaines et qui vient prêter main-forte aux parents et tuteurs qui souhaitent mettre tout en œuvre au plus tôt pour assurer le futur de leurs enfants.

L’un des avantages qui font de cette offre une valeur sûre et profitable est que le compte épargne mineur est assorti d’un taux d’intérêt de 4,25% l’an ou de 4,5% l’an selon que vous choisissez le compte Classic ou Premium.

